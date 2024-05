Secret Story 2024 - Léo met en place une nouvelle stratégie

Depuis quelques jours Kelyan est de plus en plus proche du clan des « 4 élastiques ». Un rapprochement qui fait beaucoup parler dans la Maison des Secrets. Joue-t-il sur deux tableaux ? Lou, Maxence et Lou peuvent-ils vraiment lui faire confiance ? Léo propose à ses alliés l’ultime solution pour en avoir le cœur net: se cacher sous un lit pour écouter la stratégie ou les réelles intentions du clan adverse. Une idée très risquée qui pourrait bien, s’il est démasqué, se retourner contre lui pour la suite du jeu.

