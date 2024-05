Secret story 2024 - Léo, nouvelle cible des voleurs de la maison ?

Perrine a fait un très mauvais rêve cette nuit, elle a rêvé que Maxence faisait une énorme gaffe sur leur secret commun ! Dans son rêve, il parlait de leur mission de voleurs et faisait révéler leur secret. Pour le moment, leur secret est bien gardé et ils ont une nouvelle cible : Léo ! Le Joueur s'est rendu compte que les pièces disparaissaient des affaires des autres et reste sur ses gardes... Arriveront-ils à voler les pièces de leur ami en toute discrétion ?

En savoir plus sur Perrine ou Maxence