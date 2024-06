Secret story 2024 - Léo remet en question sa relation avec Lou

Léo retrouve Lou dans son lit pour mettre les choses à plat avec son ancien binôme de l'aventure. Le jeune homme n'hésite pas à exprimer son désaccord devant son comportement vis-à-vis de Perrine et en profite pour ouvrir son cœur en avouant se sentir oppresser par sa relation avec elle. C'est un couteau dans le cœur pour la Marseillaise, qui se sent une nouvelle fois trahie par son "frère" de l'aventure. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 3 juin

En savoir plus sur Lou ou Léo