Secret Story 2024 - Léo se fait cramer dans la Maison bleue !

Léo et Justine poursuivent leur mission de petits poucets ! Comme ils ont réussi à s'infiltrer dans la Maison de l'autre pour y déposer des objets, la Voix leur propose de le faire à nouveau, cette fois-ci avec un objet appartenant à Alexis et un objet appartenant à Francesca. Pour se faire, Justine tente une diversion... qui tombe à l'eau ! Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 31 mai

