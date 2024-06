Secret story 2024 - Léo s'interroge sur l'orientation des statues

L'enquête autour du secret de la Maison continue. Et Léo a une hypothèse concernant les statues. Ils pensent que celles-ci sont reliées par rapport à leur emplacement selon les éliminés. Mais ce n'est pas tout ! Leur orientation cacherait, selon lui, quelque chose sur le secret de la Maison. Il faudrait alors tracer une ligne et elles pourraient donner peut-être une lettre ? L'enquête avance doucement, mais sûrement !

