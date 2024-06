Secret story 2024 - Léo sur les traces de Christophe Beaugrand !

Et si Justine n'était jamais partie de la Maison des Secrets ! Léo, Maxence et Lou s'imaginent vivre l'ultime moment du résultat final : la grande annonce. Léo endosse à la perfection le rôle de présentateur, Christophe Beaugrand.... On s'y croirait presque

En savoir plus sur Lou ou Léo