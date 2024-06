Secret Story 2024 - Les 4 finalistes se jettent à l'eau !

Les 4 finalistes, Alexis, Lou, Léo et Maxence sont en folie ! Ils réalisent qu'ils sont tous les 4 finales et décident de célébrer ça comme il se doit ! Ils se jettent à l'eau et n'en finissent plus de danser et de chanter. Un petit moment de décompression que leur offre la Voix avant de les remettre dans le jeu.

