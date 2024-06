Secret story 2024 - Les astuces des Habitants pour trouver un secret

L'heure est au débat dans la Maison Bleue. Pour Kelyan, "Poser des questions pour trouver des secrets, ça ne sert à rien" ! Justine et Zoé de leur côté pensent que la manière d'enquêter dépend de l'intitulé du Secret... Les trois Habitants font le bilan de leurs buzzs respectifs ? Qui a le plus enquêté ?

