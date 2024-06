Secret story 2024 - Les chuchotages de Perrine & Maxence font débat !

Durant la soirée des nommés, Maxence était le porte-parole de Perrine, quand Lou faisait, elle, campagne pour Léo. Ils ont ensuite dû répondre à quelques sujets, dont les chuchotages iconiques de Maxence et Perrine. Tout au long de l'aventure, les deux Habitants ont dû chuchoter pour s'organiser et protéger leur secret, mais très vite, ces derniers ont plus servir pour protéger leur relation secrète... Et ça fait débat !

