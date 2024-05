Secret story 2024 - Les clans se forment à l'approche des nominations

Les Habitants le savent, les nominations approchent et avec elle la création d'alliance pour espérer aller le plus loin possible dans l'aventure. Cassandra qui est cette semaine maîtresse de la maison, est très convoitée. Tout comme qui Cameron proche de tout le monde. Ce dernier semble avoir une place de choix dans les stratégies à venir. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 1 mai

