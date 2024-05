Secret Story 2024 - Les coulisses de la Soirée Secret Prediction

Léo et Perrine en Charlène et Francesca, Kelyan et Cameron et Lou et Léo, Lou et Maxence, et Charlène et Francesca en Zoé et Alexis... On ne sait plus où donner de la tête devant ses imitations toutes aussi hilarantes les unes que les autres ! Pour l'occasion, on vous laisse apprécier quelques images exclusives de leur passage au Confessionnal. Enjoy !