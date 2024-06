Secret story 2024 - Les derniers au revoir entre Perrine et Maxence ?

Il est temps pour les 4 nommés de faire leurs valises et de dire leurs adieux aux différents Habitants. Le moment pour Perrine et Maxence de partager peut-être leur dernier baiser, et de mettre les choses au clair entre eux. L'occasion pour Maxence de lui ouvrir son cœur une dernière fois avec une certaine émotion. Le jeune homme ne peut retenir ses larmes et craint d'être séparé de son binôme. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 1er juin

