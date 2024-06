Secret story 2024 - Les derniers mots de la Voix aux finalistes

Avant d'annoncer le grand gagnant la Voix a un dernier mot pour chacun des finalistes. Il est temps pour elle de dire adieu à Alexis, Léo, Lou, Maxence. Un moment que les finalistes n'oublieront pas d'aussitôt. La Voix est émue, elle écrit leur dernière page de la Maison des Secrets, la Voix est fière d'eux et ils vont beaucoup lui manquer. La Voix leur souhaite bonne chance. Après 8 semaines d'enquête, de jeu et de stratégie, il est temps pour la Maison des Secrets de refermer ses portes. Secret story 2024 - La Finale du 18 juin 2024

