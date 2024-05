Secret story 2024 - Les derniers mots des nommés de la semaine

Comme chaque semaine, les nommés sont à l'honneur lors d'une soirée. Zoé, Cameron et Alexis passent leur dernière soirée tous les trois dans la Maison des Secrets. La Voix leur propose d'ouvrir leur cœur aux Habitants et de faire le bilan de leur aventure respective...

