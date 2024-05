Secret Story 2024 - Les explications de Francesca face aux Habitants

Face à un mal-être personnel qui dure depuis plusieurs jours, Francesca a décidé de prendre la parole face à tous les Habitants pour expliquer ce qu'elle ressentait. Un malaise qu'elle a décidé de partager afin de ne plus se sentir à l'écart et d'apaiser les tensions qu'il peut y avoir. Car au-delà du jeu, il y a l'aventure humaine. Et ce que l'Habitante, dont le secret a été dévoilé quelques jours après son entrée, souhaite désormais vivre, c'est une aventure positive, drôle, et en prenant du plaisir avec ses camarades. Extrait de Secret Story 2024 la Quotidienne du 4 mai 2024

