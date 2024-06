Secret story 2024 - Les filles sont fans de Vitaa, la preuve en images !

On pense que la Voix est secrètement fan de Vitaa, car pour la mission Dancefloor, elle surprend les Habitants avec "A fleur de toi". Et c'est un titre qui leur porte chance, car ils réussissent leur mission avec brio en moins de 15 secondes ! Et la Voix décide de faire une "fleur" à Zoé, Justine et Lou en laissant la musique en entier.

