Secret story 2024 - Les filles veulent organiser un date entre 2 Habitants...

Des cœurs sont-ils à prendre dans la Maison ? Maxence, alias "le chouchou des nanas" d'après Lou, se retrouvent seul avec 4 Habitantes depuis que la division de la Maison. L'occasion de rire de la situation, mais aussi de connaître un peu plus les affinités de chacun. Et en voyant Justine avoir de l'œil pour Maxence, et le connaissant joueur et charmeur, elle lance l'idée d'organiser un date entre eux ! On a hâte de voir ça.

