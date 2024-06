Secret story 2024 - Les finalistes sont tous sportifs... ou presque !

L'aventure touche à sa fin et Léo se rend compte que sur les 4 finalistes, 3 sont sportifs ! À l'exception de Lou, ils se considèrent comme les Habitants les plus sportifs de la Maison des Secrets et se demandent si ce n'est pas la recette magique pour arriver jusqu'en finale...

