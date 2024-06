Secret story 2024 - Les green flags de Léo, Perrine et Maxence

Léo, Perrine et Maxence parlent "green flags", en d'autres termes, quelles sont les attitudes qu'ils aiment chez quelqu'un d'autres. Pour Maxence, la tenue est très importante et une fille qui a du style pourra lui plaire. Pour Perrine, il faut qu'il soit sportif car l'Habitante aime prendre soin d'elle. Léo préfère des qualités comme l'écoute et accorde moins d'importance au style vestimentaire.

