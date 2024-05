Secret Story 2024 - Les groupies de la Maison des secrets

Qui dit retour du beau temps dit reprise du sport ! Alors que d'un côté les filles de la Maison des secrets sont confortablement installés sur les transats du jardin les garçons eux s’organisent une session intensive de crossfit. Maxence, Alexis, Cameron et Kelyan peuvent compter sur le soutien de la gente féminine pour les encourager et spécialement Cameron qui rencontre plus de difficultés sur certains exercices.

