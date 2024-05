Secret story 2024 - Les Habitants appréhendent les nominations

Une question est dans toutes les têtes : Qui seront les 3 nommés ? Cette semaine, Cassandra est maîtresse du jeu. Elle a le pouvoir de désigner un nommé parmi les trois. Cette dernière a peur de faire le mauvais choix et que ça ait un véritable impact pour la suite de son aventure. Cassandra veut mettre Maxime, Ulysse fait tout pour la convaincre de mettre Léo, et déstabiliser le clan adverse constitué de : Lou, Maxence, Léo et Perrine. Qui seront les 3 nommés ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 2 mai