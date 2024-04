Secret Story 2024 - Les Habitants assistent-ils à la naissance des "4 élastiques" ?

Quelques jours après le début de l'aventure, des clans commencent à se former. Lou, Léo, Zoé et Maxence sont surnommés les "4 élastiques" par les autres Joueurs. Leur proximité fait parler les autres et des stratégies se mettent en place.

