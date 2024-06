Secret story 2024 - Les Habitants ont la pression sur la semaine qui les attend

À quelques heures de la réunification, les Habitants de la Maison Bleue ont la pression qui monte. La Voix les a prévenus, désormais "plus rien ne sera comme avant". Une phrase qui inquiète Zoé et surtout sur le déroulement des prochaines nominations. À l'approche de la finale, les places vont se faire rares pour y parvenir. Ils réfléchissent alors à la manière dont les nominations peuvent se faire...

