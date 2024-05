Secret Story 2024 - Les Habitants préparent un prank

Maxence, Léo, Perrine et Maxime veulent jouer un tour aux Habitants de la Maison. Ils ont avancé l'horloge du four et ne sont pas peu fiers de leur blague. Les Habitants vont-ils découvrir le prank ?

