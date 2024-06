Secret story 2024 - Les Habitants s'imaginent des scénarios rocambolesques

Ce matin, la Maison bleue se fait des scénarios à dormir debout ! Pour Zoé, Alexis est un grand stratège et elle pense qu'il est capable de s'allier à Léo et Maxence et de la mettre dans le sas pour les prochaines nominations. Justine garde la tête froide et remet les pendules à l'heure de ses colocataires. Pour Lou, tout l'intérêt d'avoir deux Maisons c'est qu'elles s'affrontent ! La suite au prochain épisode...

