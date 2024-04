Secret Story 2024 - Les indices de la Maison des Secrets intriguent les Habitants

Dans la Maison des Secrets, la Voix a dissimulé de nombreux indices aux Habitants. Cette saison, la Voix est plus joueuse que jamais et cette maison renferme de nombreux indices sur les secrets des habitants, mais aussi sur le secret commun des Habitants ! Zoé et Maxence sont déjà au courant, mais l'enquête des autres Habitant continue ! Qui sera le premier Habitant à découvrir que la Voix n'est finalement jamais partie ?

