Secret Story 2024 - Les indices des chambres intriguent les Habitants

Des indices sont dissimulés partout dans la Maison des Secrets. Et au-dessus des lits, un symbole qui correspond à chaque secret des Habitants est affiché. Mais à qui appartient quoi ? Cassandra, Alexis, Perrine, Léo et Kelyan réfléchissent quels symboles pourraient les aider. Si certains comme Léo peut-être trèèèès proche, d'autres sont un peu plus loin.

