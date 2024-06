Secret story 2024 - Les maisons se réunissent !

Après une semaine de séparation, il est l'heure pour les habitants de voir se réunir leur maison respective ! Si les retrouvailles sont des plus chaleureuses pour Zoé et Alexis, pour d'autres, comme Lou, l'accueil est plutôt glaciale... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 3 juin

