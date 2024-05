Secret story 2024 - Les masques tombent ! Zoé et Cassandra avouent leur trahison à Charlène

Suite à la révélation des images accablant Cassandra et Zoé, les deux jeunes femmes décident de prendre les devants en révélant leur trahison à Charlène, Francesca et Justine. Alors que la belge semble prise de remords, la réaction de la benjamine est toute autre...Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 22 mai

En savoir plus sur Zoé, Charlène ou Cassandra