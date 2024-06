Secret story 2024 - Les murs ont des oreilles...

Dans Secret Story, les murs ont des oreilles. Et ce n'est pas Perrine qui nous dira le contraire. Cette nuit, Perrine a entendu les membre de la Maison Bleue critiquait le fait qu'elle n'assume pas sa relation avec Maxence. Au petit matin, elle dévoile ce qu'elle a entendu à Alexis, Léo et Maxence. Les Habitants de la Maison Rose sont dans l'incompréhension et n'arrivent pas à savoir pourquoi la Maison adverse s'en mêle. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 1er juin

