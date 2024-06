Secret story 2024 - Les nommés passent leurs derniers instants ensemble

Qui dit semaine particulière, dit nominations particulières ! La Maison étant divisée par 2, les Habitants ont nommé une personne chez leurs voisins, et une autre dans leur propre Maison. Perrine et Charlène se retrouvent ainsi nommées ensemble, mais l'une face à l'autre, idem pour Francesca et Kelyan. Sachant que dans chaque Maison, l'un partira vendredi soir, chacun se livre à quelques confidences. Un instant tout en émotion...

En savoir plus sur Charlène , Francesca , Perrine ou Kelyan