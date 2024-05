Secret story 2024 - Les nommés s'affrontent pour voler dans la cagnotte d'un Habitant

3 habitants sont en danger cette semaine : Léo, Lou et Ulysse. Ils vont participer à une nouvelle épreuve dans la zone de jeu. Face à eux, 20 000 pièces de 50 centimes, représentant en tout 10 000 euros. Il auront une heure pour compter un maximum de pièces et devront donner le chiffre exact au centime près. Celui plus proche du montant remportera la somme des 3 tirelires qu'il pourra prélever dans la cagnotte d'un habitant non nommé. Concentration et précision seront cruciaux pour nos joueurs... Alors qui remportera le jeu des nommés ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 10 mai

