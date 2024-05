Secret story 2024 - Les nommés sont...

Aujourd'hui ont lieu les nominations. Il est temps pour les Habitants de désigner les deux personnes qu'ils souhaitent nommer. Les deux premiers nommés de la semaine sont donc : Lou et Maxence. Maxence et Lou soulignent le "coup de maître" face à cette stratégie, mais ne cachent pas leur déception. Cassandra, elle, a décidé de nommer Maxime, qu'elle estime avoir changé de comportement depuis son rôle de maîtresse du jeu. Qui quittera la Maison des Secrets ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 2 mai

