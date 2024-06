Secret story 2024 - Les plus belles vacances des Habitants

Plutôt road trip ou safari ? Les Habitants de la Maison bleue ont comme des envies de voyage ce matin. Lou, Justine et Kelyan discutent de leurs habitudes de voyage, mais aussi de ce qu'ils rêveraient de faire. Si pour Kelyan dormir quelques jours en auberge de jeunesse lui convient, Lou, elle, rêve de faire un safari. Justine a plus été sur des îles et en Asie, partage la même envie de Lou d'un safari. Peut-être pour bientôt après l'aventure ?

En savoir plus sur Lou, Justine ou Kelyan