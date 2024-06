Secret story 2024 - Les prédictions du miroir secret ?

"Miroir, mon beau miroir...". Dans le jardin, Léo a trouvé LE truc pour peut-être trouver des secrets : s'adresser au miroir de la Maison des Secrets. Il cherche alors à connaître le secret de Maxence, ou encore savoir qui va gagner cette saison de Secret Story ? Le miroir donne alors sa réponse... (ou c'est peut-être Maxence, mais on fera comme si on ne l'avait pas vu !)

En savoir plus sur Léo ou Maxence