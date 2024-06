Secret Story 2024 - Les questions brûlantes des nommés

Alexis se transforme en journaliste pour la soirée des nommés : les questions brûlantes qu'il pose à Perrine et Léo provoquent à la fois des fous rires et de belles déclarations. Les 5 Habitants profitent pleinement de cette soirée, la dernière pour l'un d'entre eux... Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 14 juin

En savoir plus sur Perrine ou Léo