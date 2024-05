Secret Story 2024 - Les remords de Cassandra après l'élimination de Maxime

Lundi dernier, Cassandra a été désignée "maîtresse de la Maison" après avoir remporté une épreuve. Un avantage considérable lui a été offert puisqu'en plus d'être immunisée, elle a dû nommer un Habitant d'office, le condamnant aux votes du public. Son choix s'est alors porté sur Maxime. Mais face à Lou et Maxence, ce dernier a été éliminé de l'aventure. Face à ça, Cassandra s'en veut beaucoup et se considère un peu comme la responsable de son départ. Tous les choix dans Secret Story peuvent avoir de lourdes conséquences...E xtrait de Secret Story 2024 la Quotidienne du 4 mai 2024

