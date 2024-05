Secret Story 2024 - Les répétitions hilarantes de Léo et Perrine en Francesca Charlène

Après une annonce de nominations mouvementée, quoi de mieux qu'une soirée pour décompresser ? La Voix leur a réservé un thème parfait pour ça : la Secret Prediction Night où chaque Habitant imitera en duo d'autres Habitants. Léo et Perrine ont décidé de refaire le couple emblématique de cette saison : Charlène et Francesca ! Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça s'annonce hilarant ! On vous laisse apprécier.

