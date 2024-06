Secret story 2024 - Les secrets en danger après la réduction sur les buzz

Depuis le début de la semaine, la Maison s'affole ! entre immunités et buzz à moitié prix les Habitants ne savent plus ou donner de la tête ! Kelyan et Perrine font le point dans le jardin. Qui ont-ils buzzé ? quelles sont leurs pistes ? L'heure des confrontations approche et le stress monte.

