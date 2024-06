Secret story 2024 - Les soldes avant l'heure : -50% sur les buzz !

La Voix fait une annonce aux Habitants : pendant 1 heure ils ont -50% sur les buzz et ils pourront profiter de cette offre exclusive une seule fois ! Ils se précipitent tous au confessionnal pour être les premiers à buzzer et c'est Alexis qui est le premier à buzzer. Qui buzzera le bon secret d'un des Habitants ?

