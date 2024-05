Secret story 2024 - Les théories de Charlène et Kelyan sur les futurs nominations

Les cartes sont redistribuées, tout est remis en jeu ! Depuis que les Habitants sont séparés en deux, les stratégies ne peuvent plus se faire comme avant, et surtout tout peut arriver ! Charlène et Kelyan discutent justement du déroulement des prochaines nominations : va-t-il y avoir des immunités ? Des nominations par Maison ? Ou bien vont-ils devoir choisir eux-mêmes qui nommer dans l'autre Maison ? Les interrogations s'entremêlent, mais ils auront leurs réponses plus vite qu'ils ne le pensent...

En savoir plus sur Charlène ou Kelyan