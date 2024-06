Secret story 2024 - Les voleurs de la maison démasqués !

Après avoir confirmé son buzz, c'est l'heure de la révélation pour Perrine et Maxence. Léo remporte donc l'intégralité de leur cagnotte commune ! Malheureusement c'est une grosse frustration pour la marseillaise qui, à cause de son bankrupt, n'a pas pu buzzer l'intitulé qu'elle a donné à Léo. Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 12 juin

En savoir plus sur Perrine ou Maxence