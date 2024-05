Secret story 2024 - Les voleurs de la Maison font des cachotteries

Les voleurs de la Maison des Secrets, Maxence et Perrine regorgent d'idées pour pouvoir communiquer entre-eux sans attirer l'attention des autres Habitants. Maxence lui avoue que dès qu'ils parlent des pièces, il ne peut s'empêcher de rougir... Le duo est tout de même très discret et réussi à voler les pièces aux autres Joueurs.

