Secret Story 2024 - Les voleurs de la Maison vont passer à l'action

Maxence et Perrine se préparent à passer à l'action ! Nos voleurs de la Maison doivent encore et toujours récolter le maximum de pièces pour augmenter leur cagnotte commune. Mais depuis que les autres Habitants se mettent aussi à trouver des pièces, les 2 compères piochent directement dans les cachettes de leurs camarades. Ils voient ensemble comment réussir au mieux pour récupérer le maximum de pièces...

