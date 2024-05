Secret Story 2024 - L'esprit de la danse s'empare de Cameron

Alerte rouge dans la Maison des Secrets ! Pour célébrer comme il se doit le retour diabolique du Téléphone Rouge, La Voix, d'humeur festive a organisé pour les Habitants une soirée "Alerte Rouge" ! Il n'en fallait pas moins à Cameron pour dévoiler au reste de ses camarades ses talents de chorégraphe sur le célèbre titre de "Magic in the Air" de Magic System !

En savoir plus sur Cameron