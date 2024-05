Secret Story 2024 - Lève-tôt ou lève-tard ? À chacun sa team !

Les Habitants ont désormais un nouveau rythme de vie, mais qu'en est-il de leur quotidien avant leur entrée dans la Maison ? C'est la question que s'est posée Léo ! Pour Kekyan, c'est généralement à partir de 5h du matin. Alexis a un rythme basé sur ses entraînements de foot qui commencent à 10h. Maxime est plus un lève-tôt, 6h30 en moyenne. Et Charlène, elle, peut se lever quand elle le veut, malgré un travail qui n'est pas aussi facile qu'on ne le pense d'après elle. Et vous ? Vers quelle heure votre réveil sonne le matin ?

