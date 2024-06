Secret story 2024 - L'œil, le seul organe qui ne grandit jamais ? La théorie hilarante de Léo

La théorie est lancée par Léo : l'œil ne grandirait jamais, et nous avons les mêmes yeux qu'à notre naissance. Une théorie une peu farfelue que Lou a du mal à croire. Et elle a bien raison puisqu'en effet, tout comme le nez et les oreilles, l'œil grandit, mais seulement jusqu'à la puberté. Il lui manquait juste cette info-là !

