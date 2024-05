Secret story 2024 - L'opération séduction ne prend pas du tout avec Lou

Le clan de Lou n'est pas dupe, les autres Joueurs du clan adverse tente un rapprochement avec eux et notamment Alexis. Après l'élimination d'Ulysse, les têtes déconfites des autres ne sont pas passées inaperçues. Et le vent semble tourner pour le clan qui semblait soudé...

En savoir plus sur Alexis, Lou, Cameron, Perrine, Léo, Kelyan ou Maxence