Secret story 2024 - Lou debriefe sa confrontation avec Perrine

De retour de sa confrontation avec Perrine, Lou débriefe avec les Habitants de sa Maison la discussion qu'elle vient d'avoir. Le fait que Perrine et Maxence n'assument pas leur relation est au centre du débat, sachant qu'ils vivent en collectivité. Et que certains de leurs choix perturbent le jeu, comme Maxence qui a changé de Maison le premier jour pour rejoindre Perrine. Une chose dont Lou est sûre désormais, c'est que les 2 vidéos qu'elle a vues dans la Salle des Apparences étaient bien vraies.

