Secret story 2024 - Lou découvre la pièce des décisions

Lou a été choisi par le public pour intégrer une pièce secrète, mais en plus de sa pièce secrète, elle prendra aussi le contrôle de la pièce des décisions. Pour cette première décision, elle a le choix. Découvrir les réactions des Habitants suite à son départ ou révéler à Charlène la trahison de Zoé et Cassandra. Quel sera son choix ? Extrait de Secret Story 2024 – Quotidienne du 20 mai

En savoir plus sur Lou